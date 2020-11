Cinque morti nel ragusano, 65 le vittime totali

Ragusa - Cinque vittime nelle ultime 24 ore nel Ragusano; si tratta di una donna di 52 anni e quattro uomini di 76, 78, di 85 anni e 96 anni. Sono 137 i ricoverati oggi nel Ragusano. 70 in totale al Giovanni Paolo II di Ragusa; i ricoverati in Malattie infettive sono 33, una donna in ostetricia (isolata rispetto alle altre pazienti), 15 in Terapia intensiva, 21 in area grigia. Al Maggiore di Modica 22 pazienti; 8 in Malattie infettive, 14 in reparto Covid. Al Guzzardi di Vittoria, i pazienti Covid in totale sono 42: 23 in area grigia, 14 in area Covid e 5 in Terapia intensiva. Due pazienti si trovano al San Marco di Catania in Malattie infettive; stesso reparto per un paziente ricoverato all'ospedale di Gela. Sono 12 le persone ricoverate nella Rsa Covid di Ragusa. I guariti da inizio pandemia sono 908; le vittime 65. Intanto l'Asp di Ragusa ha attivato due linee telefoniche alle quali i parenti dei pazienti Covid ricoverati nel Ragusano possono chiamare per avere notizie del propri cari. I numeri sono attivi dalle 18 alle 20 ed e' possibile anche effettuare videochiamate con whatsapp: Uos Malattie infettive - Covid 1 3669302543; Uos Malattie infettive Covid 2 3333302399.

