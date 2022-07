Claudia, «Mi hanno colpito alla testa, poi il nulla»

Palermo - Due ragazzi a bordo di una bici elettrica hanno scippato il portafoglio ad una coppia di turisti, ieri sera a Palermo, nella zona pedonale di corso Vittorio Emanuele. Fuggendo hanno investito un altro turista di 56 anni, trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118. E' solo l'ultimo episodio di violenza nel capoluogo siciliano e neanche il più grave in confronto a quanto accaduto qualche sera fa, e denunciato sabato scorso, da Claudia Mineo (foto), una 36enne che sabato ha trovato la forza di raccontare l'aggressione subìta in piazza Magione, intorno alle 23,30 di sera. La riportiamo di seguito, oltre che nel post allegato in fondo.

"Avevo parcheggiato la mia auto in piazza. Ricordo di aver preso il telecomando per aprire l'auto. Poi il nulla. Quando mi sono risvegliata sotto shock sono andata verso piazza Marina dove sono stata soccorsa”- Qualcuno l’aveva colpita alla testa e derubata di tutto, macchina compresa. Sabato 16 luglio di notte, intorno alle 23:30 mi recavo in direzione del parcheggio di piazza Magione, dove avevo parcheggiato la mia auto, una Polo Wolksvagen grigio argento. Ricordo di aver preso il telecomando per aprire l'auto. Poi il nulla. Dopo qualche ora mi risvegliavo e mi recavo sotto shock in direzione di piazza Marina dove venivo soccorsa dai titolari della Bodeguita del Mojito, locale all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Chiavettieri. Ero in stato confusionale. Con me avevo solo la borsa da cui erano stati presi portafogli, chiavi di casa, chiavi dell'auto. Hanno portato via la mia auto e prima ancora il mio cellulare. Mi hanno colpita alla testa mentre aprivo la macchina, questo tra i pochi ricordi. Poi sarò caduta di faccia perché oltre al trauma cranico è stata riscontrata la frattura del setto nasale, prima al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia e poi presso il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Civico.

Ho fatto denuncia dell'accaduto presso la caserma dei carabinieri di Mezzo Monreale e poi presso quella di piazza Marina. Sono stata privata di ogni cosa da questa aggressione: della "sicurezza" del camminare da sola nella mia città a 36 anni, dell'indipendenza, dato che non ho più macchina nè carta d'identità nè patente. Di serenità, visto che non riesco più a venire abbracciata e ogni volta che sento la porta della scala che sbatte salto in aria. Non riesco a farmi abbracciare neppure da mia madre. Quello che mi fa rabbia, tra le tante cose è che entrambe le stazioni dei Carabinieri, quando ho chiesto dei filmati delle telecamere di piazza Magione o dei locali che ho attraversato a piedi mi hanno detto che le telecamere riprendono solo le targhe per la Ztl e i locali per legge non possono riprendere il suolo pubblico. Questo significa che siamo soli. Che alla nostra sicurezza è anteposta la sorveglianza delle auto in ingresso nel centro storico. Vuol dire forse che il bene "ambientale" o "comunale" precede la salute del cittadino che comunque ne paga le spese? In tutti i sensi. Mi rivolgo a voi sperando darete un senso a ciò che è accaduto e magari, quello che mi è successo servirà a chi, come me, si sentiva al sicuro nella propria città, in un un weekend qualsiasi, d'estate, nel 2022. Grazie"