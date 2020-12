Cogne, all'asta la villa dell'orrore: si parte da 626.000 euro

Aosta - Si terrà il prossimo 19 febbraio l'apertura delle eventuali offerte per l'acquisto della villetta di Cogne, teatro dell'infanticidio che 2002 sconvolse l'opinione pubblica italiana, e ora in vendita nell'ambito di un contenzioso tra i coniugi Lorenzi e l'avvocato Carlo Taormina. La base d’asta è di 626.475 euro e il rialzo minimo di 20.882,50 euro. Il valore stimato è 835.300 euro: 950.367 euro a cui sottrarne 115 mila per regolarizzare "difformità edilizie" dell'immobile. Si tratta - si legge nella perizia - di una "villa bifamiliare di pregio isolata su quattro lati", con due unità immobiliari separate utilizzabili come "seconda casa". Inoltre "il fabbricato, nel suo complesso, risulta in ottime condizioni generali", oltre a essere immerso nello spettacolare contesto del Gran Paradiso. L'annuncio è regolarmente pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia dedicato alle aste giudiziarie. La procedura è “senza incanto” e delegata all’avvocato Nadine Cunéaz, custode del bene.