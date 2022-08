Col motoscafo contro la canoa per "gioco", la nuova folle moda

Palermo - Aspre polemiche in Rete dopo l'incidente provocato sabato da un motoscafo pirata, che ha speronato una canoa con quattro persone a bordo a Capo Gallo: "Un incidente che poteva avere esiti tragici e che deve far alzare l'attenzione sul golfo di Mondello", dice il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria, Andrea Vitale. Nell'impatto è stata distrutta la prua della barca (foto), ma l'equipaggio è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si trovavano in addestramento in zona: con un battello pneumatico antincendio hanno raggiunto l'imbarcazione e tratto in salvo i quattro "naufraghi".

"Episodi simili vanno stigmatizzati - spiega Vitale - e, soprattutto, è necessario che ci siano regole più rigide che garantiscano i bagnanti. Ci hanno riferito di un gioco, si fa per dire, pericolosissimo: puntare fino al limite con il motoscafo l'imbarcazione di canottaggio, per poi virare. Una maniera per generare onde e per mettere paura all'equipaggio della barca. Una manovra pericolosa che è stata ripetuta per due volte, con imbarcazioni diverse". Le cronache locali non riportano però notizie sugli autori del folle gesto, se siano stati denunciati o se debbano ancora essere individuati.