Colpito alla testa da trave di ferro, muore operaio, Antonio Rapisarda

Belpasso, Catania - Un operaio edile di Belpasso di 65 anni, Antonio Rapisarda, padre di due figli, è morto oggi, poco dopo le 13, in un cantiere della strada statale 284, in contrada Passo Zingaro, dove l’impresa Donati Spa sta eseguendo i lavori di ammodernamento del tratto tra Adrano e Bronte. Il 65enne è stato colpito alla testa da un profilato in ferro, precipitato da un camion, per motivi ancora in corso di accertamento.

Anas esprime profondo cordoglio ai familiari: “Durante la fase di scarico di un fascio di acciaio – scrive Anas in una nota – per cause e dinamiche in corso di accertamento, l’operaio ha perso la vita. Anas ha avviato subito le procedure interne previste per chiarire le motivazioni dell’incidente. Sono in corso da parte delle autorità competenti tutte le verifiche e gli accertamenti sull’accaduto”.