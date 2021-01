Coltellate tra anziani per gelosia di una donna, un arresto. VIDEO

Catania - La polizia di Catania ha arrestato un 78enne, pregiudicato, accusato di tentato omicidio pluriaggravato. Le indagini sono partite da una segnalazione arrivata dall’ospedale “Garibaldi-Centro” da parte di un 75enne soccorso per una ferita all’addome in via Plebiscito.

Dalle tracce ematiche rinvenute sul luogo dell’agguato, gli investigatori sono riusciti a risalire all’anziano che, nel frattempo, aveva deciso di presentarsi spontaneamente per non incorrere in conseguenze più gravi.

Sembra che l’aggressore non gradisse le attenzioni che l’uomo rivolgesse a sua moglie. La vittima ha riportato un’“ampia ferita lacero-contusa profonda a margini lineari alla regione laterocervicale sinistra sotto il padiglione auricolare sinistro dal lobo dell’orecchio fino alla regione nucale”. Il 78enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.