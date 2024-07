Comisani al mare, ladri in casa a Comiso

Comiso - Nei giorni scorsi gli Agenti del Commissariato di Comiso con la collaborazione del Commissariato di Vittoria, in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Ragusa - Ufficio del GIP, hanno arrestato due soggetti già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio. Il provvedimento restrittivo fa riferimento ad un furto in abitazione aggravato consumato in una casa del centro storico di Comiso nel mese di agosto 2023. I due infatti, approfittando del fatto che nel periodo estivo molti comisani lasciano incustodite le proprie abitazioni per recarsi nei luoghi di villeggiatura, si sarebbero introdotti all’interno di una abitazione asportando vari oggetti.

Le indagini focalizzate anche sull’attenta disamina delle telecamere cittadine, hanno consentito agli Agenti di identificare gli autori del reato e di fornire una dettagliata informativa all’Autorità Giudiziaria con chiari indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti che dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari.