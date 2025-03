Comisano con obbligo di dimora su un furgone sospetto a Santa Croce Camerina

Santa Croce Camerina - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno arrestato G. B., 27enne italiano, residente a Comiso, per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a lui applicata a seguito di alcuni reati commessi dal 2022 ad oggi. Durante l’espletamento di servizi di controllo a Santa Croce Camerina, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da un furgone che è stato subito sottoposto a controllo. Uno degli occupanti, mostrando segni di insofferenza, ha insospettito i militari che hanno approfondito gli accertamenti sul suo conto. All’esito dei controlli è emerso che l’uomo fosse gravato dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Comiso, nonché numerose prescrizioni associate a tale misura di prevenzione.

Conseguentemente veniva accompagnato presso gli uffici di Ragusa, dove una volta acclarato che non possedeva alcuna autorizzazione al fine di giustificare la sua presenza nel luogo del controllo, il 27enne veniva tratto in arresto in flagranza di reato ed associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Esperite le formalità di rito, veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, che ne ha successivamente convalidato l’arresto.