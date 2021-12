Comiso, Biagio Giannì, 15 anni, cade dallo scooter e muore

Comiso - Un ragazzo, di 15 anni, Biagio Giannì, è morto intorno alle 19 a Comiso cadendo dallo scooter. Si è trattato di un incidente autonomo. La tragedia è avvenuta nella zona artigianale. Il cadavere del ragazzo è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Comiso, domattina ci sarà l'ispezione caverica da parte del medico legale. Indagano i carabinieri.

L'incidente stradale si è verificato lungo la strada che conduce in direzione dell’aeroporto. Il ragazzo era in sella al suo ciclomotore: secondo quanto si è appreso si è trattato di un incidente autonomo: pare che il giovane stesse provando una moto e che avesse una velocità sostenuta. Il ciclomotore è finito contro il ciglio stradale. Per il giovane, immediatamente soccorso, non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero di Comiso. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

E' il secondo incidente mortale in un giorno in provincia di Ragusa. Un Natale segnato dal sangue sulle strade.