Comiso, divieto avvicinamento per tunisino nei confronti della ex

Comiso - I Carabinieri della Stazione di Comiso hanno proceduto, nel pomeriggio del 12 agosto, all’esecuzione di una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati., con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, nei confronti di un cittadino tunisino che, durante la notte del 9 agosto, dopo essersi fraudolentemente introdotto all’interno dell’abitazione della ex compagna, rubandole l’autovettura di sua proprietà, l’aveva più volte aggredita fisicamente procurandole diverse escoriazioni all’altezza delle petto e delle braccia e desistendo dall’azione violenta grazie al soccorso prestato alla donna da due passanti che l’avevano accompagnata in caserma per sporgere denuncia querela.

I militari hanno quindi formalizzato le dichiarazioni della donna e attivato le procedure di protezione delle donne vittime di violenza, deferendo l’ex compagno all’Autorità Giudiziaria per i reati di atti persecutori, lesione personale, violazione di domicilio e danneggiamento, e avanzando una richiesta di emissione di idonea misura cautelare da applicare nei confronti dell’uomo.