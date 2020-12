Comiso, docente positivo al Covid va in studio a fare lezioni on line: diffidato

Comiso - Un docente comisano è stato diffidato dalla Polizia perchè, seppure positivo al Covid, usciva di casa per recarsi nel suo studio per fare lezioni on line. La segnalazione è arrivata alla Polizia dai vicini di casa. Gli agenti si sono recati dapprima nell'abitazione dell'uomo e, quindi, nello studio. Le dichiarazioni della moglie e del docente sono risultate contrastanti e il professore, per il momento, è stata solo diffidato. Le indagini in corso potrebbero, comunque, portare a una denuncia con l'accusa di pandemia colposa.