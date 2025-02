Comiso - Momenti di paura oggi pomeriggio in via San Biagio a Comiso dove, a causa di un condizionatore esterno che è andato bruciato, si sono propagate delle fiamme da un’abitazione. La proprietaria è stata sgomberata dalla casa che è stata successivamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco che sono riusciti a limitare i danni, risultati poi di lieve entità. Sul posto anche i carabinieri e la polizia di Stato.

Foto repertorio.