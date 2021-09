Comiso, le FOTO della palazzina in fiamme

Comiso - Due squadre dei vigili del fuoco di Santa Croce Camerina sono intervenute oggi mezzogiorno a Comiso, per spegnere l’incendio che ha coinvolto i locali di un sottotetto in un edificio di due piani in via Canicarao.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno raggiunto i locali dall’esterno con l’autoscala, soffocando con acqua ed estintori il fuoco prima che si propagasse ai piani sottostanti. La famiglia di 7 persone che abita sotto è stata momentaneamente evacuata, a scopo precauzionale. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.