Comiso, Maria Melilli morta 23 mesi fa e tenuta in camera da letto dal figlio infermiere

Comiso - La truffa aggravata è di chi ha percepito indebitamente per 23 mesi la pensione, l'occultamento di cadavere è quello della madre 96enne, Maria Melilli, deceduta nel marzo 2023 e rimasta "sepolta" a letto mummificata fino a ieri alle 14, quando il figlio infermiere ha telefonato alla Polizia dicendo di aver sentito rumori di ladri in casa. Forse i rumori della coscienza.

Non ci sarà autopsia sul corpo della donna che non presenta segni di violenza. La sua, secondo il medico legale, che conferma il racconto del figlio, per cui la morte sarebbe sopraggiunta due anni fa, è stata una morte naturale dovuta alla veneranda età.

All'anziana saranno date le dovute esequie, di cui si occuperà il figlio denunciato che ha già incaricato un'agenzia di pompe funebri. Figlio che ieri ha chiamato gli agenti pensando di avere i ladri in casa. Una paura freudiana che ha portato a scoprire la verità. Macabra.