Comiso, trovato morto Giovanni Aprile

Comiso - E' stato trovato senza vita Giovanni Aprile, il 69enne ragusano di cui si erano perse le tracce nelle scorse ore. L'uomo era sordomuto, era uscito di casa ieri mattina per recarsi in campagna, abitudine consueta per lui.

Domenica a pranzo, però, non aveva fatto rientro a casa e i suoi familiari avevano lanciato l’allarme. Erano stati loro stessi a ritrovare l’auto parcheggiata in contrada Crocilla, ma di lui non c’era traccia. Anche suo telefonino cellulare risultava spento. Proprio grazie al segnale del suo cellulare i Carabinieri avevano nel tardo pomeriggio di oggi localizzato la zona in cui l’uomo poteva essere scomparso. Era, tra l’altro, la stessa in cui era stata trovata l’auto. Resta da capire se l’uomo sia stato colto da malore mentre, come hanno raccontato diverse persone che lo conoscevano, si era recato in campagna per raccoglier erbe varie, tra cui anche medicinali.