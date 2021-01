Como, bimba di 2 anni muore schiacciata da una stufa in casa

Como - È deceduta stamattina in ospedale la bambina di due anni ricoverata in gravissime condizioni lunedì sera dopo essere stata colpita alla testa da una stufa caduta da un mobile, mentre giocava nella casa in cui viveva con la famiglia a Cabiate, nel Comasco. L’apparecchio a ventola, utilizzato per riscaldare la stanza, le è piombato addosso, forse dopo che ne aveva tirato il filo. In un primo momento sembrava che non avesse riportato gravi conseguenze, tanto che aveva ripreso a giocare. In seguito però la piccola ha perso conoscenza facendo scattare l'allarme. I sanitari del 118, accorsi sul posto, l’hanno trovato in arresto cardiocircolatorio, a causa del grave trauma cranico provocato dall'impatto con l'elettrodomestico: sottoposta a rianimazione sul posto, è stata trasportata in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma tutti i tentativi di salvarla da parte dei medici sono risultati vani.