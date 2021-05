Compleanno in agriturismo con 45 invitati. Tutti multati, locale chiuso

Santa Flavia, Palermo - I carabinieri ieri hanno sospeso una festa di compleanno in un agriturismo a Santa Flavia alla quale partecipavano 45 persone: 28 adulti e 17 minori. I festeggiamenti sono stati interrotti e per gli adulti sono scattate le multe. Per il locale è stata disposta la chiusura temporanea come imposto dalle norme per fronteggiare la diffusione del Covid-19.