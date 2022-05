Compra un'auto ibrida da 80 mila euro e ruba la corrente

Agrigento - La foto è diventata virale nel giro di poche ore. Una Mercedes 350 gle 4Matic nera, che costa poco più di 80 mila euro, parcheggiata nel Pluripiano di via Empedocle ad Agrigento con il cavo di ricarica attaccato ad una normale presa elettrica. La vicenda che ha suscitato molto scalpore sui social è stata già messa all'attenzione dei vigili urbani che stanno identificando il proprietario - che sarebbe un professionista palermitano - per chiedere conto e ragione dell'accaduto. Rischia una denuncia per furto di energia elettrica.