Con 7 materassi sulla Panda: fermati, denunciati e multati

Messina - La municipale ha seguito per un po’ la curiosa Panda caricata con 7 materassi usati sul tetto (foto) prima di fermarla, su via Garibaldi: i due stranieri a bordo hanno riferito agli agenti che la persona presso cui svolgevano le pulizie gli aveva dato una piccola mancia per sbarazzarsene in qualche discarica abusiva.

E’ successo l’altroieri a Messina: la coppia di extracomunitari è stata denunciata e multata con 300 euro; del “mittente” del reato ambientale, invece, le cronache locali non riportano traccia.