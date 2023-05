Con l'escavatore portano via il bancomat

Francofonte, Siracusa - La banda del bancomat ha colpito a Francofonte ai danni della filiale Unicredit. I ladri si sono serviti di un escavatore per portare via il bancomat. Il colpo è stato portato a termine durante la notte in pochi minuti. I malviventi avrebbero, poi, caricato il bancomat su un camion e sarebbero fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sperano di risalire agli autori del furto attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ancora da quantificare il bottino che dovrebbe essere, comunque, sostanzioso. In concomitanza con il sabato e la domenica, infatti, il bancomat viene caricato nel pomeriggio del venerdì in modo da assicurare i prelievi nel fine settimana.

Non è la prima volta che, a Francofonte, viene messo in atto questo modo di operare. Nel 2016 fu portato via, con lo stesso sistema, il bancomat dell'agenzia della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Il bottino fu di oltre 50.000 euro. Per quel caso e per altri, negli anni successivi, vennero individuati ladri provenienti dal Catanese.