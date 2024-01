Incidente in moto, muore Gregorio Perrone

Gela - Tragico incidente nel pomeriggio di oggi a Gela in via Settefarine. Un uomo di 42 anni, Gregorio Perrone, è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro una Golf e poi contro un albero. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta sono stati inviati l’elisoccorso e un’ambulanza ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità.

Un dramma per la famiglia. Lascia moglie e due figlie. Tanti lo conoscevano proprio per la sua passione per la due ruote. Gregorio Perrone lavorava come cassiere al Gb Oil.