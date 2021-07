Con la moto contro un muro, muore a 37 anni

Trapani - Matteo Lombardo, 37 anni, è morto stamane in un incidente stradale in via Michele Amari a Trapani. Amari ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, schiantandosi contro un muro. K.M. di 19 anni, che era con lui, è stato trasferito a Palermo in codice rosso.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente di Trapani. Sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli, tuttavia questo è un aspetto che sarà verificato dai carabinieri della locale compagnia giunti sul posto e incaricati di eseguire i rilievi del caso.

Matteo Lombardo e l’altro uomo coinvolto nell’incidente di Trapani risiedevano nel quartiere Sant’Alberto. Forse stavano facendo ritorno a casa oppure erano appena usciti, questo dettaglio non è noto. Proprio perché i due ragazzi sono del posto, la notizia della tragedia si è diffusa velocemente nel quartiere Sant’Alberto dove sono accorsi amici e parenti sconvolti dal dolore.

La salma del motociclista è stata trasferita presso la sala mortuaria del vicino ospedale.