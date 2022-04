Con la Panda contro la gioielleria: 3 colpi in una notte a Palermo FOTO

Palermo - Raffica di furti nella notte a Palermo. Uno degli assalti ha riguardato la gioielleria Corona, su via Mariano Stabile, dove verso le 6 i ladri hanno sfondato la vetrina del negozio con una Fiat Panda; esattamente come avvenuto lunedì notte in un'altra gioielleria in via Serradifalco, abbandonando poi l'automobile sul posto dopo aver fatto razzia di preziosi.

Il proprietario sta ancora facendo l'inventario per capire a quanto ammonta il bottino. Ma non finisce qui. Non lontano, in piazzetta Bagnasco, intorno alle 2, è stato assaltato il Vintage 70 Cafè: il titolare ha quantificato in circa 2 mila euro la refurtiva, più svariate bottiglie di alcolici. Infine sempre stanotte, in via Alcide De Gasperi, i banditi hanno portato via gli attrezzi da lavoro di un Coiffeur "Urban Style": circa mille euro il danno provocato.