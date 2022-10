Con la Punto contro il guardrail, muore Calogero Lo Presti

Enna - La sua Fiat Punto è andata a schiantarsi contro il guardrail della strada statale 117 bis nello svincolo di Piazza Armerina nord, finendo per essere quasi tagliata in due dal ferro, trasformatosi in una cesoia. Ha perso la vita così, attorno alle 21 di ieri, il sessantacinquenne di Piazza Armerina Calogero Lo Presti, carpentiere. Il mezzo è rimasto lì per ore, con i soccorritori che hanno estratto il corpo dalle lamiere per alcuni disperati tentativi di rianimarlo. Ma per lui, purtroppo, non c’era più niente da fare.

L’auto proveniva dalla direzione di Gela.