Con la Smart vola da un ponte, morto Michelangelo, 22 anni. FOTO

Palermo - Incidente mortale allalba della vigilia di Natale in viale Regione Siciliana, a Palermo: un giovane di 22 anni, Michelangelo Aruta, che viaggiava su una Smart assieme a un amico diciassettenne, ha perso la vita finendo nello spartitraffico. L’incidente è avvenuto alle 5 del mattino. L'impatto è stato tremendo: il conducente è morto sul colpo, mentre il minore è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Cervello, in codice rosso e in prognosi riservata.