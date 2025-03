Con una lametta tenta di ferire alla gola il medico del pronto soccorso

Taormina - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Taormina hanno arrestato un uomo, di nazionalità straniera perché al pronto soccorso armato di taglierino ha minacciato il personale sanitario. Secondo la ricostruzione dei militari il 48enne senegalese, nel momento in cui il medico stava per somministrargli un farmaco, ha estratto dalla tasca una lametta, aggredendolo e tentando di colpirlo più volte alla gola. I Carabinieri hanno individuato ed identificato l’uomo, che è stato tradotto in caserma, dove una volta raccolta la testimonianza della vittima, e dopo avere analizzato le immagini di videosorveglianza dell’Ospedale, che hanno ripreso le fasi dell’aggressione, è stato arrestato. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 48enne l’applicazione di una misura di sicurezza.

L’arresto è stato eseguito in base alle normative che proteggono l’incolumità del personale sanitario ed il regolare svolgimento del servizio pubblico. Infatti, tali atti mettono a rischio non solo l’incolumità fisica degli operatori, ma anche la continuità e l’efficienza del servizio sanitario.