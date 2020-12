Covid, 838 i positivi nel ragusano

Ragusa - Sono 838 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 770 in isolamento domiciliare, 50 ricoverati negli ospedali iblei e 18 in Rsa. Ecco il dato delle persone in isolamento domiciliare comune: 62 Acate, 30 Chiaramonte Gulfi, 76 Comiso, 1 Giarratana, 8 Ispica, 165 Modica, 4 Monterosso Almo, 35 Pozzallo, 141 Ragusa, 23 Santa Croce Camerina, 30 Scicli, 189 Vittoria, 6 fuori provincia. Riguardo ai tamponi: 74249 molecolari, 19116 sierologici e 72008 test rapidi, per un totale di 165373 effettuati da inizio pandemia.