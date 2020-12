Un morto Covid nel ragusano. 821 i positivi

Ragusa - 821 positivi, di cui 751 in isolamento domiciliare. È il bollettino Covid di oggi per la provincia di Ragusa. Sono 52 i ricoverati negli ospedali di Ragusa e di Vittoria. A Modica, infatti, non ci sono più pazienti Covid. Diciotto le persone ospitate nelle Rsa, sono paucisintomatici o altri soggetti che non possono fare rientro nelle loro residenze per vari motivi. I guariti, da inizio pandemia, sono 5.260. Il numero dei deceduti sale a 137: nelle ultime 24 ore è morto un vittoriese di 87 anni. Tra tamponi rapidi, test sierologici e tamponi rapidi sono stati eseguiti quasi 170mila test dall’inizio della pandemia a oggi. Per quanto riguarda i contagiati in isolamento domiciliare, il numero più alto (anche se ben lontano dai numeri di qualche settimana fa) c’è Vittoria (187), poi Modica (167) e Ragusa (127). A Giarratana un solo positivo.