Controlli antiabusivismo a Comiso, poliziotto ferito

Comiso - Si è lussato una spalla un poliziotto nel corso di un'operazione congiunta con Guardia di finanza e Polizia municipale, scattata a Comiso contro l'abusivismo commerciale. E' accaduto durante le procedure di identificazione e a causa della resistenza di una persona che si rifiutava di salire in auto per essere condotta in commissariato. L'agente visitato in ospedale ha rimediato otto giorni di prognosi.

L'assessore alla Polizia municipale Dante Di Trapani manifesta vicinanza all'agente e spiega che l'operazione "lancia un preciso segnale alla collettività: le istituzioni ci sono e sono al fianco dei lavoratori regolari". La sindaca Maria Rita Schembari aggiunge: "Un agente della polizia di Stato ha riportato una lesione personale di non poco conto. A lui in particolar modo ed a tutti gli uomini coinvolti nell'operazione vanno i nostri ringraziamenti e la solidarietà per l'aggressione verbale e fisica subita per mano dei 'titolari' di una attività commerciale totalmente abusiva e già ampiamente sanzionata in passato". Giuseppe Alfano, assessore con delega alle Attivita' produttive, sottolinea che "le istituzioni, se da un lato debbono prendere atto del dramma sociale che attanaglia tanti concittadini, dall'altro non possono assistere inermi alla morte commerciale di chi lavora in regola, pagando le tasse, sobbarcandosi fitti, spese e costi del lavoro che, invece, i lavoratori abusivi non sostengono, dando vita a una vera e propria concorrenza sleale". In ogni caso, "non possiamo che schierarci, senza mezzi termini, con chi garantisce l'ordine e la legalità delle nostre città".