Controlli, in un giorno 817 multe e 8 denunce per quarantena violata

Roma - Sono 100.769 le persone controllate nelle ultime 24 ore su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei servizi predisposti per il rispetto delle misure anti Covid-19. Lo rende noto il Viminale, sottolineando che 732 soggetti sono già stati sanzionati e altri 8 denunciati per aver violato la quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state invece 13.018: 17 i negozi chiusi e 85 le sanzioni per gli esercenti, che vanno a sommarsi a quelle ai cittadini.