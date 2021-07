Contromano sulla Ragusana, anziano crea il panico

Ragusa - Ha imboccato la Strada Statale 194 percorrendola contromano per qualche metro, e costringendo gli automobilisti diretti verso Marina di Modica e Pozzallo a schivarlo: è successo intorno alle 7 di questa mattina, nei pressi dello svincolo per Lentini. Al volante della Fiat Punto grigio chiaro, un anziano che procedeva per fortuna molto lentamente e questo ha evitato il peggio.