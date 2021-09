Convinta a vaccinarsi dal marito no vax morto di Covid

Siracusa – E’ stato necessario un evento tragico come il decesso per Covid del marito 65enne, no vax convinto, per spingere la moglie a vaccinarsi. La donna è stata intervistata oggi da SiracusaNews, all’hub cittadino (foto): “Dalla sua scomparsa mi sono convinta” dice al quotidiano locale.

L’uomo, senza patologie pregresse, era stato contagiato dalla variante Delta e si è aggravato improvvisamente fino alla morte, nonostante all’inizio i medici fossero ottimisti sul recupero. Ad accompagnare la madre in via Bixio, il figlio Andrea: “Anch’io all’inizio non mi fidavo, poi mi sono reso conto della situazione e ho capito che il vaccino protegge”.