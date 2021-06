Coppia si lascia andare davanti a tutti in pieno giorno VIDEO

Agrigento – Sex in the city nella città dei templi: un nigeriano e una itaiana intenti a fare sesso su una panchina della stazione degli autobus di piazzale Rosselli, nonostante i passanti. A rompere l’idillio l'autista di un pullman fermo nel terminal, poi è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Il momento sexy non è sfuggito ai pedoni, che l’hanno immortalato rimbalzandolo da un Whatsapp. Identificati dai militari, la loro posizione è ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria: rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.