Cornicione colpisce due coniugi durante festa San Giorgio a Modica

Modica - Il forte vento ha staccato un pezzo di cornicione di una panetteria in piazza Santa Teresa a Modica Alta. La lastra ha colpito due coniugi che assistevano alla festa e che hanno riportato qualche ferita. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, durante i festeggiamenti del patrono San Giorgio. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Il marito ha riportato solo qualche contusione. L’area è stata transennata e messa in sicurezza.