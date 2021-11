Corona di fiori per l'ex segreteria di Di Falco, candidato sindaco Vittoria

Vittoria - Un messaggio inquietante. L'ex sede del comitato elettorale del candidato sindaco Salvatore Di Falco è stata omaggiata di una corona di fiori appassiti. Un messaggio di chiara matrice intimidatoria, in una città che nelle ultime ore ha vissuto momenti difficili.

Proprio ieri il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica aveva incontrato a Palazzo Iacono il sindaco di Vittoria. Aiello ha ricevuto il Prefetto di Ragusa, il vicario del Questore, il comandante provinciale dei carabinieri e il suo collega della guardia di finanza.

“Siamo qui” ha detto il Prefetto, “per manifestare vicinanza alla città, alla nuova amministrazione e confermare, qualora ve ne fosse bisogno, che lo Stato c’è ora e ci sarà sempre”.

Una visita giunta in un momento in cui in città si verificano episodi criminali che creano timore e scuotono negativamente i cittadini. “Noi siamo qui” ha continuato il Prefetto e teniamo alta la guardia, rafforzeremo i controlli e vigileremo con la massima attenzione”.