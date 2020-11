Covid, altri due morti nel Ragusano: sono un 74enne e un 59enne

Ragusa - Sono 78 dall’inizio della pandemia i decessi per Covid in provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 ore si sono registrati, infatti, altri due morti, un ragusano di 74 anni al Giovanni Paolo II di Ragusa, e un 59enne vittoriese al Guzzardi” di Vittoria. Salgono, intanto, a 2935 i casi positivi nel Ragusano: 2782 persone in isolamento domiciliare, 138 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, e 15 in residenza sanitaria assistenziale.

Questo il dettaglio dei positivi in isolamento domiciliare nei dodici comuni della provincia di Ragusa: Acate 73, Chiaramonte Gulfi 48, Comiso 344, Giarratana 24, Ispica 121, Modica 344, Monterosso Almo 8, Pozzallo 144, Ragusa 609, Santa Croce Camerina 53, Scicli 73, Vittoria 893. E stamattina, l'ospedale di Vittoria si è fermato per alcuni minuti quando la salma dell'infermiere Gianni Russo, 58 anni, deceduto per le conseguenze del Covid, ha lasciato la camera mortuaria per essere trasportata in chiesa. I colleghi del valoroso infermiere hanno voluto rendere omaggio a Gianni Russo facendo ala al passaggio del carro funebre.