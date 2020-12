Sale a 123 il numero dei morti Covid a Ragusa

Ragusa - 82 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa, 2 in più di ieri. Oggi un nuovo decesso, dopo due giorni in cui non vi erano state vittime. Questi i ricoverati: 36 al Giovanni Paolo II: 15 in malattie infettive, 4 in area grigia, 8 in area covid, 9 in terapia intensiva; 16 al Maggiore di Modica: 4 in malattie infettive e 12 in area covid, 30 al Guzzardi di Vittoria: 26 in area covid e 4 in terapia intensiva.

I decessi

E' morto un uomo di Ispica di 78 anni al Giovanni Paolo II. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 123. In provincia di Ragusa si registra un altro calo dei positivi, complessivamente sono 1.492, tra cui 1.394 in isolamento domiciliare, 16 in Rsa e 82 i ricoverati in ospedale. I dati per Comune: 71 Acate, 32 Chiaramonte Gulfi, 215 Comiso, 9 Giarratana, 16 Ispica, 184 Modica, 17 Monterosso Almo, 64 Pozzallo, 278 Ragusa, 16 Santa Croce Camerina, 66 Scicli, 416 Vittoria, 10 da fuori provincia. Il numero dei guariti dall’inizio della pandemia è di 3.225. Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 67.392 sono i molecolari, 17.246 i sierologici e 50.055 i test rapidi, per un totale di 134.693.