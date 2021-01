Covid, muore una donna di Pozzallo

Pozzallom - Ancora un decesso Covid in provincia di Ragusa: si tratta di una donna di Pozzallo di 84 anni morta nel reparto di malattie infettive al Giovanni Paolo II. Sale così a 178 il numero delle persone residenti nel ragusano e risultate positive al Covid, morte dall’inizio della pandemia.

Aumentano di una sola unità i contagi che sono adesso, complessivamente, 751 (ieri erano 750) e di questi, esattamente come ieri, 710 sono in isolamento domiciliare, 11 si trovano alla Rsa di Ragusa e 30 sono ricoverati nei reparti Covid. I guariti dalla pandemia sono 6.091.

I positivi comune per comune: 24 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 73 Comiso, 5 Giarratana, 12 Ispica, 115 Modica, 2 Monterosso Almo, 30 Pozzallo, 171 Ragusa, 21 Santa Croce Camerina, 27 Scicli, 196 Vittoria, 17 da fuori provincia. Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 81.981 sono i molecolari, 21.182 i sierologici e 110.407 i test rapidi, per un totale di 213.570. Sono 30 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. 22 al Giovanni Paolo II: 15 in malattie infettive, 1 in Area Grigia e 6 in terapia intensiva; 8 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.