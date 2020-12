Covid, i morti nel ragusano sono diventati 164, 12 in più

Ragusa - Dodici morti in più in un giorno, grazie a un ricalcolo dei periodi precedenti. Due morti di questi sono da imputare alle ultime 24 ore. Il totale dei deceduti per Covid nel ragusano sale di botto a 164 unità.

In provincia di Ragusa sono 635 i positivi in isolamento domiciliare, 19 in Rsa, 37 ricoverati, per un totale di 691. I dati comune per comune: 52 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 50 Comiso, 0 Giarratana, 12 Ispica, 148 Modica, 2 Monterosso Almo, 31 Pozzallo, 108 Ragusa, 38 Santa Croce Camerina, 13 Scicli, 160 Vittoria, 4 da fuori provincia. I guariti salgono a 5.676.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 77.601 sono i molecolari, 20.049 i sierologici e 89. 020 i test rapidi, per un totale di 186.670. Sono 37 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. 27 al Giovanni Paolo II: 18 in malattie infettive, 3 in area grigia, 6 in terapia intensiva; 10 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.

In provincia di Ragusa si registrano due nuovi decessi di pazienti positivi al Covid. Si tratta di una donna di Modica di 73 anni e di un uomo di Ragusa di 67 anni, entrambi ricoverati in terapia intensiva al Giovanni Paolo II. Inoltre, nel conteggio complessivo, risultano altri 5 positivi che sono deceduti nelle settimane scorse a casa, di cui i medici di famiglia hanno appena dato comunicazione. 10 novembre: un uomo di Ragusa di 85 anni 10 novembre: un uomo di Ragusa di 84 anni 15 novembre: un uomo di 94 anni. 16 novembre: un uomo di 91 anni. 19 novembre: un uomo di 83 anni. 18 dicembre: una donna di 77 anni. Il totale complessivo dall’inizio della pandemia sale a 164.