Correva all'impazzata con l'auto lo spacciatore di Comiso

Comiso - Nella giornata di venerdì i poliziotti in servizio per le strade di Comiso hanno notato una vettura che viaggiava a velocità sostenuta, nonostante vi fosse parecchio traffico. In pochi secondi confluivano in zona sia le volanti che le auto in borghese che si mettevano all’inseguimento della macchina che cercava di dileguarsi all’interno di una area privata.

Gli Agenti non demordevano riuscendo a raggiungerla, procedendo alla perquisizione della persona che era scesa dall’auto e che si era repentinamente richiusa in una casa rurale che insisteva nelle vicinanze. Nonostante i tentavi del soggetto di disfarsi dello stupefacente, gli Operatori riuscivano a recuperarlo, bloccandolo prima che si desse alla fuga.

Il quantitativo di stupefacente rinvenuto e sequestrato era di oltre 50 grammi di cocaina, pronta ad essere tagliata e confezionata in dosi che avrebbero potuto fruttare oltre 5000 euro. A seguito del rinvenimento dello stupefacente, di due bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento, gli Agenti traevano in arresto in flagranza di reato il soggetto, un uomo di anni 34. L’Autorità Giudiziaria condivideva le evidenze probatorie dell’arresto e lo convalidava nell’ambito del giudizio direttissimo richiesto dalla Procura di Ragusa.