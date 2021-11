Cosenza, 25enne muore investita dal trattore guidato dal padre

Cosenza - Dramma inaudito ieri pomeriggio nelle campagne di Fiego, al confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano, nel cosentino. Una ragazza di 25 anni si trovava nei campi dell’azienda di famiglia e stava aiutando nella raccolta delle patate quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finita sotto il trattore guidato dal padre. La figlia è morta sul colpo, incastrata sotto le ruote del mezzo agricolo, mentre l’uomo è stato soccorso in stato di choc.