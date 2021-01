Cosenza, un topo nel distributore degli snack dell'ospedale VIDEO

Cosenza - Calabro Un topo all'interno della macchinetta delle merendine dell’ospedale civile "Guido Compagna" di Corigliano Calabro: l’apparecchio è stato rimosso dal plesso sanitario, già oggetto di ripetute segnalazioni in passato a causa dello stato di sporcizia e degrado in cui versa. Il sindaco della cittadina Flavio Stasi denuncia una "situazione non più tollerabile, da tempo Compagna ci sono problemi agli impianti, mancata manutenzione agli ascensori, infiltrazioni, fino al ritrovamento di topi ed altri animali".