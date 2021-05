Covid, 11 morti in Sicilia il 7 maggio

Sono stati 603 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.202). Si tratta del dato più basso da almeno due mesi I morti sono stati invece 11 (ieri erano stati 24) e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.527. E' quanto si evince dal bollettino covid del 7 maggio del ministero della Salute.

I guariti sono stati 1140 e dunque al momento in Sicilia ci sono 25.330 positivi (-548) dei quali 22.167 in isolamento domiciliare. Complessivamente in ospedale ci sono 1.163 persone (ieri erano 1.212), delle quali 142 in rianimazione (ieri erano 149) e 1.021 in area medica.

I tamponi processati sono stati 25.740 e dunque il tasso di positività si attesta sul 2,34%.