Covid, 11 morti nel ragusano in 24 ore, è record

Ragusa - Sale a 152 il numero dei morti per Covid nel ragusano. Sono 11 i morti per Covid nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è l’Asp di Ragusa. Un tristissimo record negativo quello che ci lascia il 27 dicembre 2020. Due sono i decessi registrati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, si tratta di un signore di 79 anni e di una signora di Comiso del 1929. Ci sono stati sei decessi in casa e tre in Rsa. Sono 675 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 607 in isolamento domiciliare, 44 ricoverati negli ospedali iblei e 14 in Rsa.

Al ‘Giovanni Paolo II’ sono ricoverati 23 paziente in Malattie Infettive, 1 in area Covid 9 in Terapia Intensiva, mentre 11 sono al ‘Guzzardi’ di Vittoria. Da inizio pandemia sono 5591 i guariti e 152 i deceduti.

Ecco il dato delle persone in isolamento domiciliare comune per comune: 53 Acate, 21 Chiaramonte, 49 Comiso, 1 Giarratana, 12 Ispica, 135 Modica, 2 Monterosso Almo, 24 Pozzallo, 102 Ragusa, 36 Santa Croce Camerina, 14 Scicli, 152 Vittoria, 6 Fuori provincia Riguardo ai tamponi: 76670 molecolari, 19877 sierologici e 84968 test rapidi, per un totale di 181532 effettuati da inizio pandemia.