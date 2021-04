Covid, 13 morti il 26 aprile in Sicilia

Sono stati 1.069 i nuovi casi di covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.061. I morti sono stati invece 13 (ieri 6) e il totale delle vittime del covid in Sicilia sale così a 5.305. E' quanto si legge nel bollettino covid del 26 aprile del ministero della Salute.

Le persone ricoverate sono in totale 1.428 (ieri erano 1.415) delle quali 174 in terapia intensiva (ieri 171) e 1.254 in area medica (ieri 1.244). I guariti sono 475 e così il numero degli attualmente positivi risale sopra quota 26 mila: 26.091 (dei quali 24.663 in isolamento domiciliare). Il numero dei tamponi processati è piuttosto basso (ma era un giorno festivo): solo 20.619 e così il tasso di positività sale al 5,18%.

LE PROVINCE. La metà dei casi siciliani si registra comunque sempre nel Palermitano. Ecco il dettaglio

Palermo: 63.771 casi complessivi dall'inizio della pandemia (584 nuovi casi)

Catania: 52.135 (210)

Messina: 24.203 (101)

Siracusa: 14.456 (37)

Trapani: 12.773 (19)

Ragusa: 11.058 (66)

Caltanissetta: 10.327 (33)

Agrigento: 10.167 (1)

Enna: 5.755 (18).