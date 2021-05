Covid, 139 morti il 9 maggio in Italia

Cala ancora la curva dei contagi in Italia registrando 8.292 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 10.176 di ieri (- 1.884). Dato che risente, però, anche del minor numeri dei tamponi effettuati: 226.006, contro i 338.436 della giornata precedente. Ed è in lieve aumento il tasso di positività che passa dal 3% di ieri al 3,6% di oggi. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono state139, (ieri 224) per un totale di vittime dall'inizio della pandemia di 122.833. Le terapie intensive sono 19 in meno (ieri - 42) con 103 ingressi del giorno (ieri 110) e ora sono in tutto 2.192, mentre i ricoveri ordinari sono diminuiti di 379 unità (ieri 532), 15.420 in tutto.