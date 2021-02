Covid, 14 febbraio: in Sicilia 479 nuovi casi e 24 morti

Sono stati 479 i nuovi casi di Covid in Sicilia. I morti sono stati invece 24 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 3.848. I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute nel bollettino del 14 febbraio.

In calo anche i dati relativi ai ricoveri covid: in area medica ad oggi vi sono ricoverate 1.030 persone (ieri erano 1.043), in rianimazione ci sono invece 165 pazienti (ieri erano 168) e complessivamente si trovano in ospedale 1.195 persone (ieri erano 1.211). I guariti nelle ultime 24 ore sono state 559 persone e dunque il numero complessivo di siciliani attualmente positivi al covid è di 34.866 (33.671 in isolamento domiciliare). Il numero dei tamponi processati è stato di 19.985 e il tasso di positività è dunque stabile al 2,39%

LE PROVINCE. La situazione nelle nove province siciliane è questa:

Palermo: 40.916 casi complessivi dall'inizio della pandemia (144 nuovi casi)

Catania: 40.382 (115)

Messina: 19.204 (101)

Trapani: 10.441 (19)

Siracusa: 10.024 (34)

Ragusa: 8.144 (10)

Caltanissetta: 6.593 (19)

Agrigento: 5.790 (34)

Enna: 4.250 (3)