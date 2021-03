Covid, 16 marzo, in Italia 500 morti in un giorno

Resta alto il livello dei contagi in Italia in base all'ultimo bollettino del Coronavirus di oggi 16 marzo 2021. Sono 20.396 i nuovi positivi. Altissimo il numero di morti nelle ultime 24 ore: 502. In testa tra le regioni con più casi giornalieri ci sono ancora Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Campania.