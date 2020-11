Covid, 1867 positivi nel ragusano. Tre morti nelle ultime 24 ore

Ragusa - Sale a 1876 in provincia di Ragusa il numero dei positivi al Covid 19, di questi 1779 sono in isolamento domiciliare e 98 si trovano ricoverati in ospedale. I ricoverati sono così distribuiti: 47 al Giovanni paolo II (13 in Malattie Infettive e 14 in Terapia Intensiva), 10 al Maggiore di Modica (9 in Area Covid e 1 in Terapia Intensiva), 38 al Guzzardi di Vittoria (20 in Area Grigia, 14 in Area Covid e 4 in terapia Intensiva). Due ricoverati si trovano al San Marco di Catania e uno nell’ospedale di Gela. Sono tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 45 dall’inizio della pandemia.

I dati per Comune:

Acate: 60

Chiaramonte Gulfi: 27

Comiso: 192

Giarratana: 8

Ispica: 82

Modica: 190

Monterosso: 6

Pozzallo: 68

Ragusa: 420

Santa Croce: 31

Scicli: 35

Vittoria: 650

Il totale dei tamponi effettuati è di 62.668 di cui 48.57.

I guariti dall’inizio della pandemia sono 389.