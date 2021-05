Covid, 201 morti il 13 maggio in Italia

Covid Italia, il bollettino di oggi 13 maggio 2021. Sono 8.085 i contagiati e 201 morti. Mentre 14.295 guariti. Si abbassano le terapie intensive (-99) e i ricoveri (-672). Sono stati effettuati 287.026 tamponi. Il tasso di positività è al 2,8% (+0,3%) . E sono 25.431.022 le dosi di vaccino somministrate in totale.

I nuovi contagi da Covid-19, circa 200 in più rispetto a ieri, con 287mila tamponi (-17mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 201 decessi (-61) e un tasso di positività al 2,8% (+0,3%). In Lombardia sono stati rilevati 1.396 nuovi casi, in Campania 1.110 e in Piemonte 706. Gli attualmente contagiati sono 346.008 (-6mila) con 13.680 ricoverati con sintomi (-672) e 1.893 in terapia intensiva (-99). Restano in isolamento domiciliare 330mila pazienti mentre sono 14.295 le persone dimesse o guarite.